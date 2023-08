Volley | l’Italia batte la Polonia e vince il Memorial Wagner Successo in amichevole | ora gli Europei

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023)ha vinto la ventesima edizione del, torneoandato in scena a Cracovia (). La nostra Nazionale, che venerdì aveva battuto la Francia per 3-0 schierando la formazione tipo e che ieri aveva perso con la Slovenia al tie-break proponendo il sestetto di riserva, ha sconfitto i padroni di casa per 3-1 (25-18; 25-23; 21-25; 25-17) grazie all’eccellente prestazione della formazione che nelle ultime due annate agonistiche ha vinto Mondiali ed. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si lanciano così con grande ottimismo verso gli2023 dimaschile, che scatteranno il prossimo 28 agosto. Il tecnico pugliese ha schierato Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò opposto, Alessandro Michieletto e ...