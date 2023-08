Volley | guai per Orthmann | rottura del legamento crociato per la schiacciatrice dell’Igor Novara

(Di domenica 20 agosto 2023)in casa Igor. Nella giornata di domenica 20 agosto laHannoha subito un grave infortunio che la farà stare fuori per minimo cinque mesi. Per la Orrthmann, infatti, si tratta delladeldel menisco del ginocchio destro durante la partita Germania-Grecia dei campionati Europei. “Lo staff medicoè in contatto con l’atleta per programmare l’inizio del percorso di recupero, che durerà diversi mesi. – informa una nota della società novarese – Ulteriori dettagli saranno forniti più avanti, una volta definite le tempistiche di intervento e di riabilitazione“. SportFace.

Sul 4 - 4, però, l'australiano non ha tenuto il servizio a causa di due complessi serve &. ... Un provvidenziale ace ha tolto daiHurkacz, che ha chiuso al settimo match point. Djokovic ha ...Precedente- Gas Sales Piacenza, lo schiacciatore Andrea Emiliani in nazionale azzurra juniores Successivo Spaccio in un appartamento di via Dante, dopo il carcere scatta il rimpatrio per un ...... ma il servizio ha tirato fuori daiBerrettini e determinato il risultato del primo set. Atp/... Una fantastica stopgli ha permesso di sorprendere in risposta Berrettini nel quarto game e ...

Su che canale Italia-Romania di volley femminile stasera: orario, programma in chiaro, streaming OA Sport

Battendo la Bulgaria per 3 – 0 agli Europei di volley femminile 2023, la nazionale italiana ha conquistato la terza vittoria di fila. Riportiamo le parole di Coach Mazzanti dopo il successo e alcune ...Prendono il via ufficialmente i Campionato Europei 2023 di volley femminile. L’Italia è subito pronta per entrare in scena con il match d’esordio delle ore 20.00 contro la Romania. Sulla carta la sfid ...