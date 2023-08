Volley femminile | Europei 2023 | passeggiate per Turchia e Serbia | Boskovic e Vargas in forma Comoda Olanda

(Di domenica 20 agosto 2023) Glidiproseguono senza particolari colpi di scena. Nella giornata odierna si sono disputate sei partite: cinque vittorie per 3-0 come da pronostico e un successo per 3-1. Le due grandi favorite della vigilia hanno avuto vita facile. La, guidata da coach Giovanni Guidetti, ha surclassato la Slovenia con un secco 3-0 (25-20; 25-11; 25-15) sotto i colpi dell’opposto Tijana(14 punti) e della schiacciatrice Maja Aleksic (13). Seconda vittoria per le Campionesse del Mondo, che agganciano il Belgio e la Polonia al comando della Pool A. Le biancorosse hanno ceduto clamorosamente un set alla poco quotata Ungheria, ma sono riuscite a imporsi per 3-1 (25-22; 25-12; 21-25; 25-16): lazione di coach Stefano Lavarini è stata ...

... compreso un serve&, anzi solo serve perché, se batti piano, esterno e giusto sulla ... Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabelloneUS Open 2022A partire da domani, infatti, gli ultimi incontri della Pool B dell'Europeo2023 si disputeranno al PalaGianniAsti, conosciuto anche come PalaRuffini. Le azzurre, dopo aver battuto 3 - 0 ......2023/23 della PM Gruppo Macchia Potenza in vista del prossimo campionato di Serie C. Il ...il prestito dalla società Santa Maria di Potenza e tre giovani prodotto del vivaio PMe che si ...

Terza partita e terza vittoria per l’Italvolley femminile che dopo Romania e Svizzera batte anche la Bulgaria del Ct italiano Micelli. Le ragazze di Mazzanti si impongono in tre set con i parziali di ...Serie B1 femminile girone B – Vicenza Volley: vacanze finite, domani il raduno Visite mediche e primo lavoro fisico e tecnico per le biancorosse guidate da Mariella Cavallaro con le giocatrici ...