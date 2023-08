Volevamo tutti bene a Carlo Mazzone

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 20 agosto 2023) Il 27 novembre del 1994 la RAI trasmetteva la partita in chiaro. A ripensarci oggi, mi sembra inverosimile, un ricordo deformato dal tempo. Era pomeriggio e si giocava il derby di Roma, e per ragioni di ordine pubblico, in effetti, i cittadini del Lazio potevano guardare la partita in chiaro su Rai 3. A casa non avevamo abbonamenti alla pay tv: costavano molto e mio padre era nel mezzo di un periodo di disamoramento per il calcio e per la Roma. Avevo 6 anni e mi dichiaravo tifoso giallorosso per burocrazia familiare, ma di fatto non avevo mai visto davvero una partita della mia squadra. La sensazione di cosa fosse il calcio, e di cosa fosse la Roma, era larvale e misteriosa. Qualche mese prima, però, c’erano stati i Mondiali. Roberto Baggio aveva sbagliato il suo rigore e forse in quel momento, attraverso quelle lacrime, avevo cominciato a sviluppare quella specie di sentimento ...