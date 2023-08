“Viviamolo fino in fondo questo amore” La dedica di Eros Ramazzotti a Dalila Gelsomino

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 20 agosto 2023)è stato sempre riservatissimo sulla sua vita privata e poco incline a parlarne sui social network, nonostante questa sia diventata da tempo la tendenza usata da diversi personaggi famosi. Un modo di agire che non è cambiato nemmeno recentemente, in concomitanza con l’incontro con, la sua nuova compagna, che è al suo fianco dalla primavera 2023 (almeno in modo più o meno ufficiale). La sintonia tra loro è apparsa evidente a chi ha avuto modo di vederli insieme, ma lei sta cercando di essere discreta: recentemente ha voluto essere al suo fianco in occasione del concerto che lui ha tenuto in Croazia e che lei ha documentato attraverso il suo profilo, ma senza ostentare troppo. Ora, a sorpresa, è l’interprete di Più bella cosa a uscire allo scoperto con il primo post Instagram a lei ...