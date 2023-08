(Di domenica 20 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Una’, per usare le parole del gip, quella cui è stata costretta una giovane donna napoletana, che dopo aver simulato più volte cadute accidentali, per nascondere ai medici l’origine delle lesioni che il suo compagno le provocava, picchiandola selvaggiamentequando eradel loro bambino, ha finalmente trovato il coraggio di denunciare. E l’uomo – come si legge sul Corriere del Mezzogiorno – è stato arrestato dai Carabinieri. Ora è ai domiciliari, naturalmente in un’abitazione diversa da quella dell’ex compagna. E’ l’ennesima storia di violenza che matura in un ambito, scrive il giudice nell’ordinanza, “assolutamente malato, con un comportamento dell’indagato venato di crudeltà e totale dispregio della persona umana che gli viveva a fianco”. Un uomo che ha agito ...

Vita infernale, maltrattata anche da incinta: "Ti accoltello alla pancia" anteprima24.it

