Violenza su donne | Gelmini | ' sì patto bipartisan ma da 10 mesi c' è anche mia proposta'

(Di domenica 20 agosto 2023) Roma, 20 ago. (Adnkronos) - “Di fronte all'ennesimo femminicidio, il sottosegretario alla Giustizia Delmastro parla di ''. Bene, perché per combattere questa battaglia serve l'impegno di tutti, ma questo spiritovale solo se ladi legge arriva dalla maggioranza? Un interrogativo che sorge spontaneo, visto che da inizio legislatura c'è in Senato un disegno di legge a mia firma che prevede una tutela speciale per leche denunciano ma, in dieci, non è mai stato preso in considerazione. Eppure questo provvedimento nasce dal lavoro svolto un anno fa dal Governo Draghi, insieme alle colleghe Carfagna e Bonetti, a cui hanno contribuitoforze politiche dell'attuale maggioranza. Un lavoro che a mio avviso non va disperso". Lo ...

Roma, 20 ago. " "Non bastano le leggi per salvare ledalla furia dei femminicidi. Serve una rivoluzione culturale, ci vogliono educazione e preparazione. Soprattutto serve agire prima, con strutture sanitarie per la presa in cura degli uomini i ...Infine, sul tema dellevittima di, "l'Amministrazione ha intenzione di utilizzare un bene a Pianura, mettendo a disposizione anche degli orti sociali", aveva spiegato Ragosta ...Roma, 20 ago. " "Ribadiamo la disponibilità al confronto e alla rapida approvazione del ddl del Governo che introduce nuove norme per prevenire e contrastare lasullee ladomestica, ovvio che noi ci siamo. Ma i baldi giovanotti di governo e maggioranza non pensino che si risolva tutto con le norme penali. È infatti necessario un salto di qualità per ...

“Senza consenso è sempre violenza”: arriva la nuova direttiva Ue, le donne avranno 20 anni per denunciare. Pi… la Repubblica

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Di fronte all’ennesimo femminicidio, il sottosegretario alla Giustizia Delmastro parla di ‘patto bipartisan’. Bene, perché per combattere questa battaglia serve l’impegno ...L'ex protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha raccontato in una storia su Instagram cosa è successo: ieri sera, ha pubblicato una storia in cui brevemente raccontava di ...