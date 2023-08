Villammare Festival Film&Friends | gli ospiti dell’edizione 2023

Leggi su lopinionista

(Di domenica 20 agosto 2023) In programma dal 22 al 26 agosto vede la presenza di Eleonora Giorgi, Anna Mazzamauro, Enrico Vanzina, Giampaolo Morelli e i protagonisti di “Mare fuori” Una nuova edizione ricca di sorprese edla ventiduesima delFilm&Friends condotta dalla nota giornalista Daria Scarpitta, organizzata dal Patron Alessandro Cocorullo e dal coordinamento artistico curata da Andrea Axel Nobile. A seguito delle proiezioni no stop che si terranno nella saletta cinematografica allestita presso l’Hotel Le Piane, dal 22 al 26 agosto si andrà in piazza dove comincerà la manifestazione con proiezioni di film, spettacoli, musica e la presenza di molti. Cinque grandi momenti di cinema tra storia e nuove realtà con tanti personaggi di spicco. Il 22 agosto, Enrico Vanzina sarà il primo super ospite ad aprire ...