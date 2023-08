Video | Ziyech presentato dal Galatasaray in curva con gli ultrà

(Di domenica 20 agosto 2023) Sui social è già stata eletta come la presentazione più bella di sempre. Ilha scelto un modo davvero originale per mostrare il suo ultimo acquisto, il marocchino Hakim, arrivato ...

Sui social è già stata eletta come la presentazione più bella di sempre. Il Galatasaray ha scelto un modo davvero originale per mostrare il suo ultimo acquisto, il marocchino Hakim, arrivato dal Chelsea: dopo la vittoria nbsp;per 2 - 0 nella seconda gara in campionato contro il Trabzonspor, l'esterno si è posizionato in curva accanto agli ultrà, lanciando anche alcuni ...

Al termine della sfida contro il Trabzonspor, vinta per 2-0 grazie ad una doppietta di Mauro Icardi, nel settore dei tifosi di casa del Rams Park è apparso il calciatore marocchino.