VIDEO MotoGP | GP Austria 2023 | highlights e sintesi Assolo di Bagnaia | Bezzecchi sul podio

(Di domenica 20 agosto 2023) Francescoha dominato senza mezzi termini il Gran Premio d’, decimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato del Red Bull Ring il pilota campione del mondo in carica è partito in pole position, ha imboccato curva 1 davanti a tutti e, sostanzialmente, non si è più voltato indietro fino a tagliare il traguardo della corsa su distanza ridotta. La gara è stata letteralmente dominata da Francescoche ha fatto il vuoto sin dai primi giri, andando a concludere con un margine di 5.1 secondi su Brad Binder (che si conferma nella piazza d’onore dopo ieri) quindi 7.7 su. Quarto proprio Luca Marini a 10.3, quinto Alex Marquez a 11.0, sesto Maverick Vinales a 11.7, quindi settimo Jorge Martin a 12.9, davanti a Fabio Quartararo a 19.5 che nel finale ...

Con questo successo Bagnaia allunga in testa al Mondiale con 251 punti, portando il proprio distacco su ...Alla fine, dopo tante lamentele e dopo tantivisti rivisti, i commissari di gara del Gp d'Austria hanno deciso per ufficializzare la sanzione nei confronti del pilota Martin , per l'incidente nella Sprint Race dopo pochi metri dalla ...

Il Motomondiale si prende un momento di respiro prima del double-header mediterraneo. Il prossimo weekend si tirerà il fiato, ispirando profondamente prima di lanciarsi in due GP consecutivi. Il doppi ...La classifica piloti di MotoGP aggiornata al termine del GP dell'Austria: Pecco Bagnaia vince e allunga in vetta sui rivali ...