Video Mondiali femminili | Rubiales e il bacio sulla bocca della Hermoso

È polemica dopo il trionfo della Spagna aifemminili nella finale contro l'Inghilterra in finale. Durante la premiazione, il presidente federale, Luis Rubiales, ha rifilato un bacio a stampo sulla bocca a Jennifer Hermoso, la miglior ...Scandalo aidi calcio femminili, dopo la finale di Sydney in cui la Spagna ha battuto 1 - 0 l'Inghilterra. Durante la premiazione il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha baciato sulla ...... il premier non ha detto una parola fino a quando non sono comparsiche mostravano due donne ... non so con quanta credibilità come accade per tutti i principali leader, un'attenzione ...

Mondiali - Fulmine Noah Lyles! Il nuovo campione del mondo nei 100m: rivivi la gara Eurosport IT

Scandalo ai Mondiali di calcio femminili. La vittoria della finale di Sydney ha macchiato la festa delle Furie Rosse. La Spagna, infatti, ha battuto l'Inghilterra per 1 a 0 grazie a una ...La Finale dei 100 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera andrà in scena domenica 20 agosto alle ore 19.10. L'atto conclusivo della gara regina della rassegna iridata si preannuncia altamente spett ...