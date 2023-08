VIDEO – L’Inter celebra Arnautovic | «Il nerazzurro gli dona!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 20 agosto 2023)ha già fatto il suo (nuovo) debutto a San Siro, fornendo subito un assist in favore di Lautaro Martinez.lo hato con unin particolare. IN– Markoè carico per questa nuova stagione, di ritorno aldopo 13 anni. Il giorno dopo il suo esordio a San Siro in questa stagione (con assist), il club lo hato sui social: «Ilgli dona proprio!». Ilgli dona proprio #ForzaInter pic.twitter.com/8wI12c3oLi — Inter (@Inter) August 20, 2023 Fonte: pagina Twitter Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...