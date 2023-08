VIDEO Gianmarco Tamberi si mortifica | “Quanto sono scarso” L’urlo ai Mondiali | poi la salvezza

(Di domenica 20 agosto 2023)si è salvato per il rotto della cuffia ai2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico di salta in alto ha infatti rischiato l’eliminazione quando ha commesso due errori a 2.28 metri, ma dall’alto di un talento indiscusso è riuscito a valicare l’asticella all’ultimo assalto, quando era con le spalle al muro e rischiava di salutare Budapest prematuramente. Il fuoriclasse marchigiano resta in corsa per le medaglie, ma martedì sera dovrà offrire una prova decisamente più rilevante. Proprio dopo essere riuscito a superare 2.28 e avere staccato il biglietto per l’atto conclusivo,ha “baciato” terra e con le mani giunte si è rivolto al pubblico che lo ha supportato nel momento più critico. L0’azzurro scuoteva la testa e poi ha fatto partire un urlo, rivolto a se ...

Tamberi, a due giorni dalle qualificazioni del salto in alto dei Mondiali di Budapest , ... E allora con il mio team mi sono messo a studiare i mieie lo abbiamo fatto anche ieri in aereo'...L'intervista aTamberi di Claudio Lenzi, inviato a Budapest per i Mondiali ...Alla vigilia dell'inizio dei mondiali di atletica leggeraTamberi, Marcell Jacobs, Antonella Palmisano e Massimo Stano - medaglie d'oro all'... Nell'intervista di Federica Frola. Tutte ...

Il campione di Civitanova Marche, oro olimpico nel salto in alto, racconta il suo mondo e rivela le sue speranze in vista dei campionati iridati che iniziano sabato 19 agosto in Ungheria ...