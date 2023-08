VIDEO – Frosinone-Napoli 1-3 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 20 agosto 2023), anticipoprima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-3: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Benito Stirpe. L’INIZIO DEI CAMPIONI IN CARICA –1-3 nell’anticipoprima giornata diA. Ilottiene i primi tre punti del suo campionato, cominciando con un successo la difesa del titolo conquistato lo scorso maggio. Colperò l’iniziosquadra di Rudi Garcia non è certo da campioni in carica, perché in arrivo su un corner il nuovo acquisto Jens Cajuste calcia Jaime Baez concedendo un rigore ai padroni di ...

Victor Osimhen, capocannoniere della scorsa Serie A, ha iniziato questo campionato con una doppietta nel 3 - 1 con cui il Napoli ha vinto in rimonta a Frosinone. A fine partita, come mostrano le immagini di Dazn, un bambino si è avvicinato al nigeriano per chiedergli la maglia: quando ha capito che il centravanti se la stava sfilando per dargliela, ...

17.08 16:26 - VIDEO - Napoli, la presentazione di Cajuste: "Sono molto felice di essere qui, è stata la scelta più facile della mia vita, tifosi e città fantastici, questo gruppo è fortissimo"