Vicenza | precipita nel vuoto per circa 90 metri | morto un alpinista Almeno 5 gli incidenti ad alta quota nell’ultimo weekend

(Di domenica 20 agosto 2023) Un escursionista 68enne originario di Marostica, nel Vicentino, ha perso la vitando da un’altezza di90mentre scalava il monte Cornetto, nella zona delle Valli del Pasubio (). La caduta mortale è avvenuta nella mattinata di domenica 20 agosto ma il corpo è stato recuperato solo intorno alle 16,30 dopo una complessa operazione che ha richiesto l’intervento di due elicotteri. Dopo il recupero la salma è stata trasportata a valle calando la barella nel bosco per 800mentre l’equipe di soccorso si spostava sul versante Trentino per essere recuperata dall’eliambulanza. Al momento dell’incidente l’uomo stava percorrendo da solo il sentiero che scende verso la sella della montagna. L’allarme è stato lanciato intorno alle 11 del mattino da tre persone che hanno assistito ...

