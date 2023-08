Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

DEL 20 AGOSTOORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO LUGHE CODE SULLA A1NAPOLI TRA FROSINONE E SAN CESAREO IN DIREZIONETRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO ANLULARE CODE PER TRAFFICO INTESO SU VIA AURELIA ALL'ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONEQUALCHE RALENTMANTMO SULLA VIA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DI PRATICA TRA CASTELNO E VILLAGGIO AZZURRO IN DIREZIONE DI PRATICA DI MARE RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLACCA NEI PRESSI DI SPERLONGA GAETA E FORMIA NEI DIE SENSI DI MARCIA