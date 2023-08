Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2023 ore 17 | 30

(Di domenica 20 agosto 2023)DEL 20 AGOSTOORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO LUGHE CODE SULLA A1NAPOLI TRA FROSINONE E SAN CESAREO IN DIREZIONETRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO ANLULARE QUALCHE RALENTMANTMO SULLA VIA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLACCA NEI PRESSI DI SPERLONGA GAETA E FORMIA NEI DIE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, FINO AL 24 AGOSTO È INTERROTTA LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO – OTTAVIANO. SERVIZIO GARANTITO DA BUS NAVETTA. DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral

