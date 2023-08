Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 agosto 2023)DEL 20 AGOSTOORE 13.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA A1NAPOLI PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA FERENTINO E VALMONTONE VERSO LA CAPITALE, CON TEMPI DI PERCORRENZA DI 30 MINUTI. PRUDENZA, INOLTRE, PER UN INCIDENTE SEGNALATO AL CASELLO DI FERENTINO, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RESTANDO IN A1, MA NEL TRATTO FIRENZE, ABBIAMO CODE PER TRAFFICO TRA ORTE E ATTIGLIANO VERSO FIRENZE. PER IL TRASPORTO PUBBLICO SINO AL 24 AGOSTO, LA METRO A È INTERROTTA TRA ARCO DI TRAVERTINO E OTTAVIANO; IN SOSTITUZIONE LA NAVETTA BUS MA15. DOPO LE 21 È SOSPESA E SOSTITUITA DA BUS L’INTERA LINEA. E SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO COME OGNI FINE ...