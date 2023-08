Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 agosto 2023)DEL 20 AGOSTOORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIAPERTA AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 2 TUSCANESE, LA STRADA ERA STATA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI STRADA SAN LAZZARO. SULLA A1 FIRENZESI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, QUI PER INCIDENTE, SI SONO FORMATE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA. SULLA LITORANEA PERMANGONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASTEL PORZIANO E COLLE ROMITO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. LE ALTRE NOTIZIE A, IN CENTRO, VIA DEI FORI IMPERIALI OGGI È ISOLA PEDONALE; LE LINEE 51-75-85-87 E 118 SONO DEVIATE. RICORDIAMO CHE SULLA METRO A È ...