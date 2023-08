Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 agosto 2023)DEL 20 AGOSTOORE 09.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PROVINCIA DI VITERBO PRUDENZA PER CHI PERCORRE LA STRADA PROVINCIALE 2 TUSCANESE, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 19+000 CIRCA IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER TUSCANIA, AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RESTANDO NEL VITERBESE, CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PROVINCIALE 39 VALLE DI VICO, NEI DUE SENSI DI MARCIA, ALL’ALTEZZA DI PUNTA DEL LAGO. INIZIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO ANCHE SUL LITORALE LAZIALE, NEL DETTAGLIO ABBIAMO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI: SULL’AURELIA NEI PRESSI DI SANTA MARINELLA SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA E SULLA FLACCA ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’AGOSTINO A, IN CENTRO, ...