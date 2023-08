Venezia-Como oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 20 agosto 2023) La, l’, latv e lodi, match del Pierluigi Penzo valevole per la prima giornata di questo nuovo ed entusiasmante campionato di. I padroni di casa, dopo una stagione fatta di alti e bassi, sono pronti a ricominciare puntando un posto nei playoff, provando a migliorare quello fatto lo scorso anno. Gli ospiti invece, puntano ad una salvezza tranquilla, contrariamente alla scorsa stagione, magari annusando la zona playoff, che lo scorso anno è comunque sfumata per soli 2 punti. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 maggio alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport 252, mentre loa ...