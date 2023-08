Vela | Nicolò Renna | “Una medaglia ha sempre un grande valore”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) Il Mondiale disi è concluso ieri con la vittoria delladi bronzo nell’iQFoil. Dopo aver terminato le Opening Series in prima posizione, l’italiano classe 2001 non è purtroppo riuscito ad andare oltre al terzo posto nella finale a tre e si è dunque dovuto accontentare di un comunque positivo terzo gradino del podio. Questo risultato ha confermato ildi questo ragazzo e ha permesso adi conquistare un pass non nominale per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Unahaune quella conquistata oggi testimonia il cammino di crescita che ho intrapreso – ha affermatodopo la finale a tre (fonte: Feder) -. Se agli ...