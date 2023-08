(Di domenica 20 agosto 2023) È terminata poco fa l’ultima giornata aidiolimpica a classi unificate. Nelle acque olandesi di Den Haag (L’Aia), in Olanda, si sono disputate oggi le Medal Race dell’ILCA 6 e dell’ILCA 7 (tutte le gare delle altre classi erano invece già terminate prima di oggi) e sono state assegnate le ultime medaglie: andiamo a scoprire tutto quello che è successo.6 l’australiano Matt Wearn era già sicuro dell’oro dopo le Gold Fleet e oggi si è dunque “limitato” are la Medal Race (con punteggio doppio) in sesta posizione per vincere ufficialmente il metallo più pregiato con 83 punti netti. Dietro di lui, invece, il britannico Michael Beckett ha sorpassato il neozelandese George Gautrey (bronzo) grazie all’ottimo secondo posto ottenuto nella prova odierna ...

Altri pass per i Giochi di Parigi 2024 da L'Aia , dove quest'oggi è in corso la penultima giornata di regate aidi2023. Diventano infatti sette le carte conquistate dai nostri rappresentanti nel corso della settimana: p rotagonisti oggi si sono rivelati Carolina Albano e Lorenzo Brando Chiavarini ...Giornata da incorniciare per l'Italia ai2023 di, in programma a L'Aia, in Olanda. Quattro equipaggi azzurri hanno infatti conquistato il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 . Nicolò Renna (foto Marta Orsini/FIV) e Marta ...TRENTO . Grande successo per Ruggero Tita e Caterina Banti : i due hanno vinto la medaglia d'oro ai Campionati2023 diolimpica a classi unificate , replicando le affermazioni centrate nel 2018 in Danimarca e nel 2022 in Nuova Scozia ( Canada ). Il terzo titolo mondiale del timoniere trentino e ...

Vela, Mondiali 2023: Chiavarini chiude quinto nell'ILCA 6, Albano nona nell'ILCA 7 OA Sport

L’edizione del 2023 del Rolex TP52 World Championship si giocherà la prossima settimana nelle acque del Barcellona senza un chiaro favorito. Più della metà dei dieci team di sette nazionalità, che ...È terminata poco fa un’altra giornata ai Mondiali 2023 di vela olimpica a classi unificate, evento che si sta svolgendo nelle acque olandesi di Den Haag (L’Aia). Quest'oggi sono state assegnate le med ...