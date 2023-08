Vannacci smonta il progetto di una candidatura in Parlamento | «Sono e resto un soldato A meno che…»

Leggi su open.online

(Di domenica 20 agosto 2023) Un futuro inper Roberto, il generale rimosso dagli incarichi dal ministero della Difesa dopo la pubblicazione del suo libro Il mondo al contrario? È lo scenario che qualcuno aveva ipotizzato fosse nelle intenzioni “nascoste” del militare, balzato in cima alle vendite negli store online col suo volume autoprodotto e ricco di intemerate omofobe, razziste e antifemministe. E che qualcuno, i neofascisti di Forza Nuova, aveva provato ieri a tramutare in realtà, offrendo alaal Senato nelle suppletive di Monza. Ma oggi è il generale stesso a stoppare ogni disegno di (fanta)politica. Alper il momento. «Io faccio ile voglio continuare a fare il», ha detto all’Ansa, pur dicendosi grata per la proposta ricevuta. ...