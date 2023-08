Vannacci | Ordini da donne e gay Sì | ma sono privilegiati La Pinotti mi accusa di machismo ma si lanciava coi parà

...(La7) da Piercamillo Davigo che spiega puntualmente le ragioni per cui il generale Roberto...non può fare manifestazioni di pensiero che possono far dubitare della sua idoneità per gli...Lo ha detto il generale Robertocommentando a Diario del Giorno su Rete 4 la sua rimozione da capo dell'Istituto geografico militari dopo le polemiche nate intorno al suo libero. 'La ......(La7) da Piercamillo Davigo che spiega puntualmente le ragioni per cui il generale Roberto...non può fare manifestazioni di pensiero che possono far dubitare della sua idoneità per gli...

Il generale Vannacci rimosso: Non discuto gli ordini ma non mi ... Il Denaro

La Pinotti da ministro si lanciava con i parà ma mi dà del machista..." Vannacci: "Non sono omofobo, ma gli omosessuali sono provilegiati. E Pinotti..." Il generale Roberto Vannacci ha rilasciato una ...di Marco Iacona Il generale Vannacci è stato creduto responsabile di “qualcosa”. Non di tentato golpe (come s’usava una volta), non di aver disobbedito agli ordini (come in un kolossal hollywoodiano) ...