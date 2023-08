Vannacci | niente candidatura a Monza | Voglio continuare a fare il soldato

(Di domenica 20 agosto 2023) Il generale ha risposto all'invito pubblico di Forza Nuova: Ringrazio chi mi esprime fiducia, ma non ho mai fatto politica e non ho scritto un libro politico"

Il generale ha risposto all'invito pubblico di Forza Nuova: Ringrazio chi mi esprime fiducia, ma non ho mai fatto politica e non ho scritto un libro politico"Parla il generale Roberto, da 37 anni nell'esercito e da giorni al centro di feroci ... e quindi se sei un militare che parla, esprime dei giudizi, non faidi male: questi giudizi ......più nel campo che in quello conservatore (dove moltissime voci si sono levate a tacitare), ... L'Italia è un paese in cui i giovani andranno in pensione cona età decrepita anche per ...

Vannacci, niente candidatura a Monza: “Voglio continuare a fare il ... LA NAZIONE

Lo ha detto il generale Roberto Vannacci rispetto all'invito pubblico di Forza Nuova a candidarlo a Monza. “Non ho progetti per altre cose - ha sottolineato - io continuo a fare il soldato”. “Ho ...L’alto ufficiale non intende scendere in politica. Donzelli e Sgarbi difendono il suo libro. Crosetto: “Io molto diverso da chi mi attacca a destra e sinistra” ...