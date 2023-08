Vannacci | Meloni con Crosetto come Ponzio Pilato Malessere dell' estrema destra verso il governo che

, in rete ha ripreso a circolare un'altra opera letteraria firmata, però, da quella che oggi è il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia. Si tratta del libro intitolato Mafia ......Giorgia: 'Se stabilissimo che compito della politica è decidere la bontà delle idee sarebbe la fine della democrazia', dice in un'intervista al Corriere della Sera , sottolineando che...ma anche dalla sua parte politica, ormai, l'argine che Crosetto aveva eretto a protezione della credibilità istituzionale del governosi è frantumato. Così alle dichiarazioni prodi ...

Vannacci, assalto alla Meloni: "Perché lo ha scritto ora", il delirio dell'opposizione Liberoquotidiano.it

“Il migrazionismo è finanziato oggi da qualcuno che vuole cambiare l’etnia europea per creare un’Eurafrica o un’Eurasia”. E non mancano bacchettate anche per la chiesa cattolica: “A tratti sembrava co ...A bigwig in Premier Giorgia Meloni's rightwing Brothers of Italy (FdI) party on Sunday defended the free-speech rights of an army general who was sacked after self-publishing a book slamming gays, fem ...