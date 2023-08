Vannacci libero | ma le sue tesi sono irricevibili

(Di domenica 20 agosto 2023) Niente, pure oggi il generaleè un pericoloso mostro da impiccare, una strega da bruciare (su alcuni giornali di sinistra) o invece un gigante del pensiero e un riferimento morale e culturale (su alcuni giornali di destra). Non riesce proprio a farsi strada una posizione minimamente liberale che riassumerei così: 1. sia totalmente garantita (senza punizioni e senza alcuna censura) la libertà di parola di; 2. ci sia il coraggio di dire che alcune delle suee perfino macchiettistiche (adatte non a un movimento liberal-conservatore occidentale ma a una destra-destra farsesca) 3. tutti restino liberi, anzi ultra liberi, di applaudire e di fischiare.fischio (eapplauso) in libera piazza. Daniele Capezzone, 20 agosto ...

...si scrive ciò che si pensa". Così Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, interviene dalle pagine del 'Corriere della Sera', sul caso del generale Roberto,..."Ho ragione io", il generaleinsiste: come replica a Crosetto Come dettoè stato ...Il gulag delle idee che non corrispondono alle tante correnti con cui litigano In un mondo......non corrispondono alle tante correnti con cui litigano In un mondosi scrive ciò che si pensa'. E le prime reazioni dalle file dem non tardano ad arrivare: 'Il delirio di Donzelli su...

Il generale Vannacci da radiare Sinistra in imbarazzo: chi l'aveva nominato Liberoquotidiano.it

Donzelli, fedelissimo di Meloni, attacca il ministro della Difesa: «In un mondo libero si scrive ciò che si pensa» ...ROMA – Lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi – e sottosegretario al ministero della Cultura – interviene sulle polemiche che hanno portato alla destituzione del generale dell’Esercito Roberto ...