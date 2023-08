Vannacci in tv | raffica di interviste e un rifiuto clamoroso | A chi ha detto no

Leggi su iltempo

(Di domenica 20 agosto 2023) Il nome più chiacchierato degli ultimi giorni è senza dubbio quello del generale Roberto, militare dal lunghissimo curriculum rimosso dal comando dell'istituto geografico militare di Firenze in seguito alle polemiche su un libro autoprodotto, Il mondo al contrario, in cui esprime giudizi ritenuti da più parte omofobi e razzisti.non ci sta a fare il bersaglio, e negli ultimi giorni lo abbiamo visto spesso in tv a difendere le sue posizioni. A fare il conto delle ospitate televisive del generale è TvBlog.è apparso "solo sulle reti Mediaset, addirittura tre volte in un solo pomeriggio", scrive il sito che elenca: venerdì 18 agosto il militare è intervenuto alle 15.30 al Diario del Giorno, nel pomeriggio a TgCom24 dove è stato intervistato da Paolo Liguori e alle 19 al Tg4. È rimasta a bocca ...