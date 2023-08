Vannacci | il generale | “Candidatura Forza Nuova? Faccio il soldato”

(Di domenica 20 agosto 2023) (Adnkronos) – "Ioilche è quello che ho sempre voluto fare. Loda quando avevo 17 anni. Per ora non ho ancora pensato ad alternative ma ringrazio chiunque abbia pensato ad una cosa del genere perché vuol dire che in qualche maniera mi stanno dando fiducia. Ringrazio tutti coloro che mi danno fiducia". Così ilRoberto, intervistato dal quotidiano online Fahrenheit 2022, risponde sull'ipotesi avanzata dadi una suaalle suppletive di Monza per il seggio senatoriale lasciato vacante dalla morte di Silvio Berlusconi. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Così ilRoberto, intervistato dal quotidiano online Fahrenheit 2022, risponde sull'ipotesi avanzata da Forza Nuova di una sua candidatura alle suppletive di Monza per il seggio ...Così ildeclina l'invito di Forza Nuova a candidarlo a Monza. "Non ho progetti per altre attività assicura. Il libro, ribadisce, "non deve essere accostato a nessun partito politico ...'Ilparla con il linguaggio elusivo e sfuggente di un politico tanto abile quanto fumoso . Con la sua dichiarazione conferma la natura tutta politica del libro che ha dato alle ...

Il generale Vannacci destituito dal comando dopo il suo libro omofobo e sessista. Ma il Pd: “Non basta” la Repubblica

Il tempo della politica non sembra ancora essere giunto per il generale Roberto Vannacci. "Io faccio il soldato e voglio continuare a fare il soldato. Ringrazio sempre chi mi esprime fiducia e lo ...Lo ha detto il generale Roberto Vannacci rispetto all'invito pubblico di Forza Nuova a candidarlo a Monza. “Non ho progetti per altre cose - ha sottolineato - io continuo a fare il soldato”. “Ho ...