Vannacci dice no alla candidatura con Forza Nuova | Faccio il soldato

(Di domenica 20 agosto 2023) Il tempo della politica non sembra ancora essere giunto per il generale Roberto. "Ioile voglio continuare a fare il. Ringrazio sempre chi mi esprime fiducia e loanche nei confronti di un partito politico. Tuttavia, continuerò a fare ile non ho fatto progetti per altre attività”, ha dichiarato all’Ansa l’autore del libro “Il mondo al contrario”, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni, rifiutando così la proposta didi unaal Senato nel collegio di Monza. “È chiaro che le offerte che si ricevono, in qualsiasi ambito, sono dimostrazioni di fiducia; perciò, ogni volta ringrazio per la fiducia che mi viene data”, ha sottolineato il generale.