Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 20 agosto 2023) Una coppia di squadre della West Conference separate da un solo punto in classifica riprenderanno le loro campagne MLS domenica, quando iaccoglieranno i Sanal BC Place Stadium. I Quakes hanno conquistato un punto in tre partite consecutive di campionato, sconfiggendo i Seattle Sounders per 2-0 nel loro precedente incontro interno, mentre i Caps sono un punto dietro di loro, al settimo posto, e sono in serie positiva da due partite in questa competizione, dopo aver ottenuto una vittoria per 4-2 sui Los Angeles Galaxy. Il calcio di inizio divs Sanè previsto alle 4:30 del mattino di lunedi 21 agosto Anteprima della partita...