Valentina Ferragni tradita dall’ex fidanzato? “Quando si aprono gli occhi…” Poi quel “presagio” su cosa potrebbe accadere tra qualche mese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) Probabilmente c’è già chi si domanderà ironicamente se un pezzo del genere trionferà al Premio Pulitzer. No, non accadrà. Ma se fosse, sarete i primi a saperlo. È domenica, fa caldo, magari siete al mare sotto l’ombrellone oppure a bere un caffè in montagna. E tac, arriva la notizia sulla. No, non la famosissima Chiara, bensì la sorella più piccola,. Classe 1992, nelle ultime settimane si è parlato di lei per la sua nuova relazione con Matteo Napoletano, che di anni ne ha 22, ora a far mormorare sono un indizio social chedire qualdi più sulla rottura con Luca Vezil, e la “profezia” di TikTok sul futuro della stessa, DALLA STORIA CON LUCA VEZIL AL NUOVO AMORE – “Young (or should I say younger?) wild & ...