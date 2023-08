Usa | ondata di decessi legati a fentanyl mischiato con xilazina Avviso di pubblica sicurezza dalla Fda Si muove la Casa Bianca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) Cresce negli Stati Uniti l’allarme per la diffusione di un nuovo letale mix di sostanze. All’oppiaceo sintetico(che ha già causato una vera e propria epidemia e fino a 300 morti al giorno) viene mescolata la, la droga zombie conosciuta anche come “Tranq”. Quest’ultimo è un forte tranquillizzante non a base di oppiacei usato per sedare i cavalli. Per effetto dell’unione delle due sostanze l’effetto narcotico viene potenziato e allungato, con conseguenze devastanti anche perché non esiste un antidoto efficace. Chi utilizza questa droga sviluppa spesso anche gravi ferite a causa dei danni ai vasi sanguigni che possono portare alla necrosi dei tessuti. La Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti ha emesso unurgente didopo che la presenza di ...