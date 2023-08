Usa | Corea e Giappone | si rafforza l’alleanza contro la Cina nell’Indo-Pacifico

(Di domenica 20 agosto 2023) Il presidente degli Usa, Joe Biden, quello delladel Sud, Yoon Suk Yeol, e il primo ministrose, Fumio Khishida, si sono riunti a Camp David. Obittivo: “Inaugurare una nuova era di partenariato trilaterale“. Biden ha sottolineato comedel Sud siano alleati “capaci e indispensabili“. “Voglio riconoscere l’importante lavoro che entrambi avete svolto e il coraggio politico che entrambi avete dimostrato” ha detto Biden ai suoi ospiti. “Oggi sarà ricordato come un giorno storico“. Il presidente americano ha sottolineato inoltre “lo stretto rapporto tra, e con gli Stati Uniti“. Quindi ha aggiunto: “Il mondo si trova a un punto di svolta“. Da sinistra, il presidente sudno Yoon Suk Yeol, il presidente degli Usa, Biden, e il ...

Uno spiraglio di luce arriva con la notizia che tre paesi, importanti espressioni della Democrazia, gli, il Giappone e ladel Sud, a Camp David hanno deciso di dar vita a un sistema ...... sempre secondo il New York Times, sarebbe pure uno dei possibili fattori - ovviamente non il principale - che avrebbero spinto alla svolta diplomatica, Sude Giappone. Il nuovo patto di ...... gli, il Giappone, ladel Sud, e forse altri Paesi della regione. Taipei nell'incertezza conta di resistere con le proprie forze nella prima fase del conflitto e dimostrare, come l'Ucraina, ...

Un’altra minaccia di guerra, questa ancora più seria di quella Ucraina, viene dalla Corea del Nord, che è guidata dalla Cina. La sfida è con la Corea del Sud, ma maschera, come racconta – e prevede – ...Un gruppo di hacker nordcoreani, noto come Kimsuky, ha preso di mira un’esercitazione congiunta tra USA e Corea del Sud.