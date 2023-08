Urso | entro 2023 potremo raggiungere indipendenza energetica

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 20 agosto 2023) caption id="attachment 339373" align="alignleft" width="300" Adolfo/caption"Sono convinto chedefinitivamente l', in particolare dalla Russia". Lo dimostrano i dati sugli approvvigionamenti e sullo stoccaggio del gas delle ultime settimane. Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo, per il quale "il cronoprogramma stabilito per affrancarci da questa dipendenza è perfettamente in linea con la tabella di marcia che l'Italia si era prefissata allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina"."Sul fronte degli approvvigionamenti di gas abbiamo fatto significativi passi avanti anche con l'arrivo a Piombino della nave rigassificatrice Golar Tundra - ha spiegatoin un'intervista a IlSussidiario.net alla vigilia di un ...