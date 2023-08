Uragano Hilary verso Usa | declassato a categoria 1 ma pericoloso

L'è stato declassato adi categoria 1 diretto verso la penisola messicana della Bassa California e si prevede che si indebolirà ulteriormente sulla California degli Stati Uniti. ...Tanto che il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza per l'arrivo, più veloce del previsto, dell'. Come una rara tempesta tropicale,...Tanto che il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza per l'arrivo, più veloce del previsto, dell'. Come una rara tempesta tropicale,...

Usa e Messico si preparano all'arrivo dell'uragano Hilary: «Può causare inondazioni catastrofiche» Open

Santa Rosalia, 20 ago. (askanews) - L'uragano Hilary è stato declassato a uragano di categoria 1 diretto verso la penisola messicana della ...Il pensiero di un altro ciclone tropicale che colpisce il Sudovest e la California potrebbe riportare alla mente i ricordi dell’anno scorso quando ...