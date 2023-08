(Di domenica 20 agosto 2023) (Adnkronos) - L'dovrebbe abbattersi oggi sullameridionale scatenando inondazioni, venti feroci e forti nubifragi. Sono previste raffiche di vento da 80 a 100 chilometri orari e onde alte da 5 a 7 metri. I residenti stanno lasciando le loro case, parchi e spiagge sono state chiusi e i primi soccorritori sono già operativi sul posto. Declassato a categoria 1, la tempesta tropicale secondo il National Hurricane Center potrebbe portare "inondazioni catastrofiche e pericolose per la vita" in Bajae negli Stati Uniti sud-occidentali, inclusa lameridionale". Secondo i meteorologi potrebbe essere la prima tempesta tropicale a colpire il sud delladopo 84 anni. Proprio per questo timore il governatore Gavin Newsom, ha ...

🔊 Ascolta l'articolo Inondazioni, venti feroci e onde alte: la tempesta si avvicina L'si dirige verso la California meridionale, portando con sé il rischio di inondazioni, venti intensi e onde alte, costringendo i residenti a evacuare le loro case e chiudere parchi e ...Milano, 20 ago. Luraganoe' stato declassato adi categoria 1 diretto verso la penisola messicana della Bassa California e si prevede che si indebolira' ulteriormente sulla California degli Stati Uniti. Lo ...L'è stato declassato a categoria 2 mentre si avvicina alla California, dove l'allerta è comunque alta e sono attese forti piogge. . 20 agosto 2023

Uragano Hilary verso la California, dichiarato lo stato di emergenza nel Sud Adnkronos

Il prossimo sarà quello di ‘Hilary‘ che, secondo quanto riportato dagli esperti meteorologi, potrebbe provocare non pochi danni. Ed è per questo motivo che il governo non vuole farsi trovare ...L'uragano Hilary, attualmente classificato in categoria 1, si sta avvicinando rapidamente alla California del Sud, portando con sé un'ondata di condizioni ...