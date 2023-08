Uomo muore nella sede Sky di Milano | due persone indagate per omicidio

Leggi su biccy

(Di domenica 20 agosto 2023) È morto undi circa trent’anniSky di Via Luigi Russolo a. È deceduto in seguito a un tentativo di intrufolarsi all’interno degli uffici – immediatamente bloccato da due vigilantes – anche se non sono affatto chiare le dinamiche dell’incidente. Come riporta il Corriere, ripreso anche da DavideMaggio.it “tutto è avvenuto intorno alle 00.45 di domenica 20 agosto. L’, di origine straniera e non ancora identificato, si è infatti avvicinato allaSky e, alterato probabilmente dall’abuso di alcool, ha tentato di accedere furtivamente nell’edificio. A quel punto, uno dei due vigilantes l’ha immobilizzato a terra in attesa dell’arrivo della polizia. In quel lasso di tempo, l’ha avuto un malore e, nonostante i tempestivi soccorsi, non si è ...