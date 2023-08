Uomini e Donne | Veronica Ursida aggredita in stazione | “Ancora tremo! È stato orribile | mi sono sentita violata”

Leggi su isaechia

(Di domenica 20 agosto 2023) Racconto shock quello di. Ieri sera, l’ex dama diaveva allarmato i fan con queste parole pubblicate sul suo profilo Instagram: Ragazze appunto! Mi sento svenire e mi viene da vomitare! Ho appena sventato una violenza e non so cos’altro con tre extracomunitari qui nelladi Milano gate E! Vi giuro, in mezzo a mille persone che aspettavano il treno nessuno si è accorto di nulla! I secondi forse più lunghi della mia vita! Più tardiha condiviso una serie di storie, raccontando di essere stataalladi Milano: Allora eccomi. Intanto grazie di cuore dei vostri messaggi di vicinanza e anche per capire cosa era successo. Voi sapete che odio la violenza, combatto tantissimo sulla violenza ...