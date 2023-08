Union Berlin - Mainz 4 - 1 | gol e highlights

Vince 4 - 1 l'Berlino contro il Mainz nella seconda giornata di Bundesliga: decisiva la tripletta di Kevin Behrens, seguita dal gol di Pantovic. Per gli ospiti rete di ...Commenta per primo Due tuffi, due tiri bloccati e due hurrà. Li ha regalati Frederik Ronnow ai tifosi dell', la sua squadra. Il portiere però è stato a lungo protagonista di questa sessione estiva di calciomercato. Sulle sue tracce c'era infatti la Lazio di Sarri , nell'ancora aperta ricerca ...Bonucci (LaPresse) - Calciomercato.itPer FT, tra il difensore e l'non sarebbe stato ancora raggiunto un accordo economico e la proposta proveniente dall'Arabia Saudita, invece, sarebbe ...

Bundesliga, trionfo Union Berlin: poker al Mainz. Debutto per Gosens Corriere dello Sport

BERLINO - Inizia con un poker ai danni del Mainz la nuova stagione di Bundesliga dell' Union Berlino. Vittoria per 4-1 per l a formazione di Fischer, con il debutto dell'ex Inter Gosens nella ripresa.L'Union Berlino comincia con una bella vittoria la nuova stagione in Bundesliga. La formazione di Fischer ha infatti battuto 4-1 il Mainz in casa nel primo turno del massimo campionato tedesco grazie ...