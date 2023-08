Una 25enne trovata morta impiccata nel Catanese | fermati il fidanzato e un amico

(Di domenica 20 agosto 2023) Incongruenze nella ricostruzione fornita sulla morte di unamoldava, Vera Schiopu,a Ramacca, nel, hanno portato al fermo del suoe di un suo. La donna è stata risabato sera nella sua casa di campagna in contrada Sferro e a segnalare il ritrovamento è stato proprio il, un manovale romeno. Dopo i primi accertamenti, però, i carabinieri si sono convinti che non si tratterebbe di un suicidio ma di una messinscena dei due. Sarebbe infatti emerse alcune contraddizioni che hanno spinto la procura di Caltagirone a emettere un decreto di fermo nei confronti di entrambi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Choc nel Catanese. Ennesimo femminicidio. Una 25enne moldava, Vera Schiopu, è stata trovata morta impiccata, ieri sera, nella casa di campagna di contrada Sferro,a Ramacca (Ct), in ...