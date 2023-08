Ultime Notizie – Vannacci | Crosetto | Io diverso da chi mi attacca da una parte o dall' altra

(Di domenica 20 agosto 2023) (Adnkronos) – “Se il generaleavesse scritto un libro sostenendo tesi opposte a quelle che sostiene in questo, io mi sarei comportato esattamente allo stesso modo, da ministro. Chi mi, da una, si sarebbe comportato all’opposto. Si, siamo diversi, e molto”. Così su X il ministro della Difesa Guidotorna a intervenire sulle polemiche che lo hanno investito dopo i provvedimenti presi contro il generale Roberto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il primo ministro olandese ha ufficializzato l'impegno di Paesi Bassi e Danimarca a fornire caccia F16 a Kiev: si tratta rispettivamente di 42 e 19 jet, fa sapere Zelensky, che ha definito la ...Per chi potrebbe arrivare nuovo bonus 150 - 200 euro o forte sconto tasse su tredicesima Secondo quanto anticipano le, il nuovo bonus una tantum o la detassazione della tredicesima per ...DILETTANTI (pagine 26 - 31) Lenon si fermano mai. Dalla Serie D alla Terza Categoria lenews di mercato per rose sempre più competitive. Due pagine, poi, di tabelle con organici, ...

Ultime notizie. Paesi Bassi e Danimarca forniranno F-16 all’Ucraina. Cina, in campo la Banca ... Il Sole 24 ORE

BUDAPEST (UNGHERIA) - Ninete da fare per Marcell Jacobs che non riesce ad approdare in finale nei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest. L'azzurro ha migliorato il suo tempo rispetto a ...Nell'allenamento congiunto contro i lanieri a Prato, disputato a porte chiuse, la Lucchese si è imposta per 3-1 grazie a una doppietta di Romero e a un gol di Cangianiello: da qui all'esordio in campi ...