Ultime Notizie Roma del 20-08-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione di studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura di guerra in Ucraina ancora droni sulla Russia colpita con sempre maggiore frequenza sul suo territorio tanto che la leadership delle forze aerospaziali russe e molto probabilmente sottocosto intense pressioni primi gli orari vedi fai vedere sulla Russia occidentale scrivono gli 007 britannici Questa mattina c’è stata una sospensione temporanea dei voli negli aeroporti a Mosca per motivi di sicurezza mentre nella città di cui si parla di 5 feriti dopo un cocona dispositivi senza pilota il tutto Mentre infuria la guerra in Ucraina e dopo che il presidente zielinski ha promesso di reagire In seguito a un attacco missilistico Russo come piazza centrale nella storica città settentrionale di ieri che ha ucciso 7 persone dato una bambina di 6 anni ha ferito ...