Ultime Notizie Roma del 20-08-2023 ore 16 | 10

(Di domenica 20 agosto 2023)dailynews radiogiornale domenica 20 agosto Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in Ucraina ancora droni sulla Russia colpita con sempre maggiore frequenza sul suo territorio tanto che la leadership e delle forze aerospaziali russe e molto probabilmente sottocosto intense pressioni per gli orari vedi fai serie sulla Russia orientale scrivono gli 007 britannici Questa mattina c’è stata una sospensione temporanea dei voli negli aeroporti a Mosca per motivi di sicurezza mentre nella città di cusco si parla di 5 feriti dopo un attacco con i dispositivi senza pilota il tutto Mentre infuria la guerra in Ucraina e dopo che il presidente zielinski ha promesso di reagire In seguito a un attacco missilistico Russo tu la piazza centrale nella storica città Ucraina settentrionale di ieri che ha ucciso 7 persone tra cui una bambina di 6 anni ha ferito ...

Secondo le, infatti, il turco sarebbe finito nel mirino dell'Al - Ahli che potrebbe mettere sul piatto un'offerta da circa 40 milioni di euro più un ricco stipendio per l'ex Milan. Regala 30 pizze ai volontari della protezione civile: TEMI: incendio padrupadruGrosso incendio ...

Rutte incontra Zelensky: "F-16 all'Ucraina il prima possibile". LIVE Sky Tg24

È il giorno dell'esordio in Serie A della Juve. La formazione di Massimiliano Allegri affronta l'Udinese alla Dacia Arena nella gara in programma alle 20:45. E mentre i giocatori, l'allenatore e tutto ...In panchina dovrebbe invece sedersi Bruno Conti per via delle squalifiche di Mourinho, Foti e due collaboratori. Invece, negli ultimi giorni, i cambiamenti alla Salernitana non sono stati molti. Come ...