Ultime Notizie Roma del 20-08-2023 ore 12 | 10

(Di domenica 20 agosto 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio Andiamo in Ucraina l’informatrice secondo quanto ricostruito dal oaklins capra da stava raccogliendo sulla visita programmata e poi effettivamente svolta dal Presidente ucraino il 27 luglio scorsonella regione di Nicolai ad hoc acov la Banca Centrale russa intanto aumentato i tassi di interesse al 12% per combattere l’inflazione è il deprezzamento del rublo economia di Mosca barcolla ma regge sono 218 compresi 62 sbarcati dalla nave Aurora dello registi Watch I migranti Giunti dopo 7 approdi a Lampedusa salgono a 14 in 24 ore per un totale di 462 persone gli sbarchi sull’isola due degli ultimi barchini soccorsi tanto a quanto raccontato dai 28 libici e marocchini 11 diziani sudanesi a bordo sono salpati da Zara in Libia tutti gli altri con 36 ...