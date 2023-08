Ultime Notizie – Omicidio Santa Margherita Ligure | uccide il vicino durante lite | arrestato 58enne

(Di domenica 20 agosto 2023) Ha ucciso ilunacondominiale a. Questa notte i carabinieri della Compagnia die del Nucleo Investigativo di Genova, hannol’uomo, di 58 anni, dopo che nella serata di ieri ha colpito a morte con un coltello un trentacinquenne. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima, presumibilmente in stato di alterazione psicofisica, si era presentata davanti la porta di ingresso di casa del, colpendolo nel corso del diverbio verosimilmente con un bastone. Ila quel punto avrebbe impugnato un coltello colpendolo al torace e chiamando poi i soccorsi. L’uomo, interrogato in caserma anche dal magistrato di turno, è stato ...

Udinese - Juventus: lesulle formazioni Samardzic è tornato a Udine dopo il mancato accordo con l'Inter ma resta sul mercato e con ogni probabilità non partirà dal 1 contro la Juve. ...Sconvolta dallesul riscaldamento globale , da sola, un giorno si è fatta coraggio " ... come se ci fosse da ridere su una crisi che sta portando via pezzi di mondo " vedi,, le Hawaii " ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Ucraina Russia, le ultime notizie della guerra di Putin di oggi 20 agosto. DIRETTA Sky Tg24

Le mappe più recenti del Centro Nazionale Uragani mostrano le ultime informazioni sulla traiettoria prevista dell’uragano Hilary, gli attuali allarmi e ...Emanuele Brigida era detenuto in Germania per il doppio omicidio. Eseguita l’autopsia: “Morto soffocato” ...