Ultime Notizie – Morto Ron Cephas Jones | star della serie ‘This Is Us’

(Di domenica 20 agosto 2023) L’attore statunitense Ron, vincitore di due Emmy Awards per aver interpretato William Hill nellatv di grande successo “This Is Us”, èall’età di 66 anni. Il manager dell’attore, Dan Spilo, ha spiegato, con una dichiarazione a “People”, che l’attore soffriva di “un problema polmonare di lunga data”. “Nel corsosua carriera, il suo calore, la sua bellezza, la sua generosità, la sua gentilezza e il suo cuore sono stati percepiti da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo”, si legge nel comunicato diffuso.ha iniziato a recitare al college e poi in teatro, ma è diventato famoso per la prima volta nel 2016, interpretando nellaNbc “This Is Us” William Hill, il padre biologico del personaggio di ...