Ultime Notizie – Mondiali atletica Budapest 2023 | Jacobs quinto in semifinale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 20 agosto 2023) Marcellsi ferma alladella gara regina aidi, i 100 metri. L’azzurro chiudecon il tempo di 10?05. Vince lalo statunitense Noah Lyles con 9?87, seguono il giapponese Abdul Hakim Sani Brown con 9?97 e il keniota Ferdinand Omanyala Omurwa con 10?01, per lui rischio di fermarsi in. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione