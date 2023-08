Ultime Notizie – indagini su compagno e amico

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 20 agosto 2023) Si indaga su due uomini in relazione alla morte di una donna moldava di 25 anni trovata impiccata nelle campagna tra Ramacca e Paternò, nel catanese. Al vaglio degli inquirenti ci sono le posizioni deldella donna e di undell’uomo, anche loro stranieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Catania e della compagnia di Palagonia. Gli accertamenti sono in corso e sul caso indaga la procura di Caltagirone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione